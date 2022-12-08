Мутко заявил, что доступность жилья сохранится и в 2023 году

Виталий Мутко добавил, что в настоящее время на российском рынке непроданного жилья около 40 миллионов квадратных метров, поэтому возросший за последние годы спрос сегодня удовлетворен, пишет mkset.ru.
“И цены начали останавливаться, даже в реальном выражении начали снижаться в каких-то проектах. Баланс спроса и предложения выравнивается, думаю, что такой же ситуация будет и в следующем году, доступность жилья сохранится. А до 2030 года задача на всех землях, которые мы вводим в оборот, ввести 100 млн кв. метров», - отметил Мутко.
В настоящее время ДОМ.РФ, будучи институтом развития, реализует несколько инструментов, позволяющих поддержать баланс спроса и предложения. Он выступает оператором льготных ипотечных программ (этими мерами поддержки охвачено уже более 1,8 млн семей, каждый третий ипотечный кредит в стране выдается в рамках госпрограмм), привлекает в оборот неиспользуемые земли для строительства нового жилья и инфраструктуры, проводит комплексное развитие территорий, предоставляет участки под создание жилищно-строительных кооперативов. В частности, с 2016 года ДОМ.РФ уже вовлек в оборот более 19 тыс. га земельных участков с потенциалом строительства примерно в 40 миллионов квадратных метров жилья.
Строительство объектов жилья ведется вместе с созданием инфраструктуры: инженерных сетей, дорог, социальных и спортивных объектов. В ходе финансирования такого строительства ДОМ.РФ использует механизм инфраструктурных облигаций. Сегодня это уже более 30 проектов на сумму более 86 млрд рублей, что в дальнейшем позволит активизировать строительство около 2-4 миллиона квадратных метров нового жилья.
Более того, компания ДОМ.РФ совершенствует рынок цивилизованного арендного жилья, который позволяет создать не просто альтернативу покупке, но и повысить качество такого продукта. Все эти меры дают мультипликативный эффект, приводя к доступности жилья и стимулируя развитие регионов.