Мутко заявил, что доступность жилья сохранится и в 2023 году

В настоящее время ДОМ.РФ, будучи институтом развития, реализует несколько инструментов, позволяющих поддержать баланс спроса и предложения. Он выступает оператором льготных ипотечных программ (этими мерами поддержки охвачено уже более 1,8 млн семей, каждый третий ипотечный кредит в стране выдается в рамках госпрограмм), привлекает в оборот неиспользуемые земли для строительства нового жилья и инфраструктуры, проводит комплексное развитие территорий, предоставляет участки под создание жилищно-строительных кооперативов. В частности, с 2016 года ДОМ.РФ уже вовлек в оборот более 19 тыс. га земельных участков с потенциалом строительства примерно в 40 миллионов квадратных метров жилья.