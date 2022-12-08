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На северном обходе Ростова из-за ледяных дождей образовался 12-километровый затор

Сегодня, 10:27
Фото: ВК Ростов Главный
На северном обходе Ростова из-за ледяных дождей образовался 12-километровый затор
Прошедший ледяной дождь стал причиной серьезных пробок на Северном обходе Ростова-на-Дону, следует из данных «Яндекс.Карты».

Длина пробки достигала сразу 12 километров, но сейчас изменилась к лучшему. Водители в соцсетях жалуются, что коммунальщики не обработали дороги.

«Фуры не могут преодолеть подъем на участке между Щепкинским кольцом и Темерницком», — заявили автолюбители. По словам очевидцев, здесь произошла авария, которая усугубила ситуацию.

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В Минтрансе региона подтвердили, что ситуация сложная, а на северном обходе Ростова работают четыре спецмашины. По проезжей части распределили 160 тонн противогололедных материалов.

Но жалуются люди не только на этот участок, но и в целом на происходящее в Ростове.

«В городе нигде не посыпано вообще. Дороги скользкие», — пишут горожане.

«Центр города все тротуары как каток. Позорище», — заявляют ростовчане.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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