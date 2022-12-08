Длина пробки достигала сразу 12 километров, но сейчас изменилась к лучшему. Водители в соцсетях жалуются, что коммунальщики не обработали дороги.
«Фуры не могут преодолеть подъем на участке между Щепкинским кольцом и Темерницком», — заявили автолюбители. По словам очевидцев, здесь произошла авария, которая усугубила ситуацию.
В Минтрансе региона подтвердили, что ситуация сложная, а на северном обходе Ростова работают четыре спецмашины. По проезжей части распределили 160 тонн противогололедных материалов.
Но жалуются люди не только на этот участок, но и в целом на происходящее в Ростове.
«В городе нигде не посыпано вообще. Дороги скользкие», — пишут горожане.
«Центр города все тротуары как каток. Позорище», — заявляют ростовчане.