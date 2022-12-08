По народной программе ЕР в 2022 году на Дону модернизировали сотни соцобъектов

Об этом рассказали представители регионального отделения ЕР. Также они напомнили, что сбор предложений для программы партия провела еще в прошлом году, во время депутатских выборов. Тогда жители региона направили около 230 000 инициатив и обращений, которые касались конкретных объектов.
Так, в хуторе Лагутники Волгодонского района появился детский сад, рассчитанный на 80 мест. В станице Вешенской Шолоховского района провели ремонт детской школы искусств. Теперь в ДШИ созданы комфортные условия для творческого развития учащихся. В учреждении обучается около 300 детей.
В Новошахтинске по народной программе провели реконструкцию участка очистных сооружений «Водострой» Соколовского водохранилища. На этом объекте появилась насосная станция первого подъема и электролизная установка. На 26 городских улицах были заменены водопроводные трубы. Благодаря этому ростовчане теперь пользуются очищенной водой для хозяйственных и бытовых нужд.
Важным направлением программы партии является модернизация отделений почтовой связи. По плану, по итогам 2022 года по всей территории РФ ремонт должен быть проведен в 1195 таких объектах. Так, почта Зимовниковского района уже открыла свои двери для посетителей, и жители смогли получить доступ к широкому спектру социальных услуг.
Еще одним значимым направлением народной программы является капремонт учебных заведений. 16 школ региона уже приняли участие в этом проекте.
Как отметил председатель регионального заксобрания, секретарь отделения ЕР в Ростовской области Александр Ищенко, народная программа доказала свою эффективность в плане улучшения качества жизни. Прежде всего, речь идет о сельских территориях.
«Это хороший пример, когда люди подсказывают «Единой России» и органам власти, на чем необходимо сконцентрировать внимание, и в итоге получается именно тот результат, которого ждут», - подытожил Ищенко.
Отметим, что представители ЕР вместе с активистами региона регулярно мониторят объекты, которые строятся или ремонтируются в рамках реализации народной программы.