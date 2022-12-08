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Пригожин посоветовал полиции пересмотреть «Рэмбо» после стрельбы в Новошахтинске

Сегодня, 09:44
Фото: HTO/CC0 / wikimedia.org
Пригожин посоветовал полиции пересмотреть «Рэмбо» после стрельбы в Новошахтинске
Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин посоветовал донской полиции отправиться в зону СВО, посмотреть фильм «Рэмбо» и больше не провоцировать людей с пулеметами после стрельбы в Новошахтинске, его обращение опубликовали в Telegram-канале личной пресс-службы.

Журналисты издания «Вести Подмосковья» обратились к Евгению Пригожину, по неподтвержденным данным связанному с ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить, действительно ли новошахтинский стрелок Павел Николин является бойцом ЧВК.  

В ответ на это Евгений Пригожин заявил, что не может предоставить конфиденциальную информацию, а в ЧВК самостоятельно проведут расследование.  По его мнению, главный вопрос заключается не в том, как человек почти за год СВО впервые сбежал из зоны боевых действий, а в том, как он смог вернуться в Россию с оружием, будучи незамеченным. 

Его также возмутило, что сотрудники полиции, предположительно, «слили» информацию журналистам, сделав фото из патрульной машины. 

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«Если у полицейских есть время на фотографирование и слив информации журналистам, то почему бы им не пойти на передовую, и вместо этого зэка погибнуть на поле боя с оружием в руках.<…> Возьмитесь, парни, за дело, сформируйте полицейские дивизии, идите на Бахмут и уничтожайте ВСУ», — процитировала Пригожина его пресс-служба, добавив, что полиции придется оставить телефоны дома.

Евгений Пригожин также посоветовал полицейским посмотреть фильм «Рэмбо. Первая кровь», чтобы понять, как ловить вооруженных дезертиров и предположил, что правоохранителям следовало не провоцировать человека с пулеметом, а просто попросить его сдать оружие. 

Ранее Пригожин осудил факт, что никто из детей олигархов не попал под частичную мобилизацию, и все они продолжили жить в комфорте. 

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