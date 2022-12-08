В ответ на это Евгений Пригожин заявил, что не может предоставить конфиденциальную информацию, а в ЧВК самостоятельно проведут расследование. По его мнению, главный вопрос заключается не в том, как человек почти за год СВО впервые сбежал из зоны боевых действий, а в том, как он смог вернуться в Россию с оружием, будучи незамеченным.