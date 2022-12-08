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Пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь

Сегодня, 13:24
Фото: УГИБДД по РО
Пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь
В Ростове-на-Дону прошедший 8 декабря ледяной дождь создал проблемы для пешеходов и автомобилистов. Какие оказались последствия непогоды, в материале RostovGazeta.

Какая погода в Ростове

В Ростове-на-Дону и области в четверг, 8 декабря, начался дождь при минусовой температуре. Из-за этого мокрые дороги и тротуары заледенели.

В данный момент в городе столбики термометров показывают минус девять градусов. Горожане все еще жалуются на скользкие дороги.

Где есть пробки в Ростове

В Ростове-на-Дону с самого утра появились сильные заторы на дорогах, в том числе на центральных улицах. Затруднен оказался проезд по Красноармейской, Текучева, Богатяновскому спуску, Шаумяна и Максима Горького.

Были проблемы и с выездом из города, а на северном обходе Ростова длина пробки достигла 12 километров. Затруднения в движении появились в обе стороны.

В Минтрансе региона ситуацию назвали сложной и рассказали о распределении 160 тонн противогололедных материалов.

Сколько стоит такси в Ростове

Ожидаемо, цены на такси «взлетели до небес». Одна поездка могла обойтись в сумму более 900 рублей.

А по 700 рублей приходилось платить даже на коротких маршрутах. Так, проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обходился ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом». Хотя ехать около 15 минут.

На других направлениях цены также увеличились.

Такси за 1000 в Ростове

Аварии в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону за утро четверга произошли сразу несколько автоаварий. Так, на проспекте Михаила Нагибина столкнулись пять автобусов, друг за другом.

Из-за этого большое количество пассажиров не доехали до пунктов назначения. Информации о пострадавших не поступало. 

Еще одна авария, по словам водителей, произошла на северном обходе Ростова. Это усугубило и без того не легкую транспортную ситуацию. 

Комментарий властей о скользких дорогах

Администрация Ростова рассказала, что для устранения гололедицы на тротуарах привлекли более 500 дворников. Еще более тысячи сотрудников задействовали ТСЖ и УК.

В мэрии также сообщили, что организовали дежурство коммунальной техники. Она находится в особо опасных местах, в том числе на спусках и подъемах. 

Но местные жители все еще сообщают, что на улице невозможно выйти, так как тротуары превратились в лед.

троутары превратились в лед
Фото: RostovGazeta
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Ожидаемо, цены на такси "взлетели до небес". Одна поездка могла обойтись в сумму более 900 рублей. 

Более 1,5 тысячи дворников сражаются с гололедом в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

 

А по 700 рублей приходилось платить даже на коротких маршрутах. Так, проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обходился ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом». Хотя ехать около 15 минут. 

На других направлениях цены также увеличились.

Аварии в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону за утро четверга произошли сразу несколько автоаварий. Так, на проспекте Михаила Нагибина столкнулись пять автобусов, друг за другом.

Из-за этого большое количество пассажиров не доехали до пунктов назначения. Информации о пострадавших не поступало. 

Еще одна авария, по словам водителей, произошла на Северном обходе Ростова. Это усугубило и без того не легкую транспортную ситуацию. 

Комментарий властей о скользких дорогах

Администрация Ростова рассказала, что для устранения гололедицы на тротуарах привлекли более 500 дворников. Еще более тысячи сотрудников задействовали ТСЖ и УК.

В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Узнать подробнее


В мэрии также сообщили, что организовали дежурство коммунальной техники. Она находится в особо опасных местах, в том числе на спусках и подъемах. 

Но местные жители все еще сообщают, что на улице невозможно выйти, так как троутары превратились в лед.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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