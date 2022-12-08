В Ростове-на-Дону и области в четверг, 8 декабря, начался дождь при минусовой температуре. Из-за этого мокрые дороги и тротуары заледенели.
В данный момент в городе столбики термометров показывают минус девять градусов. Горожане все еще жалуются на скользкие дороги.
В Ростове-на-Дону с самого утра появились сильные заторы на дорогах, в том числе на центральных улицах. Затруднен оказался проезд по Красноармейской, Текучева, Богатяновскому спуску, Шаумяна и Максима Горького.
Были проблемы и с выездом из города, а на северном обходе Ростова длина пробки достигла 12 километров. Затруднения в движении появились в обе стороны.
В Минтрансе региона ситуацию назвали сложной и рассказали о распределении 160 тонн противогололедных материалов.
Ожидаемо, цены на такси «взлетели до небес». Одна поездка могла обойтись в сумму более 900 рублей.
А по 700 рублей приходилось платить даже на коротких маршрутах. Так, проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обходился ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом». Хотя ехать около 15 минут.
На других направлениях цены также увеличились.
В Ростове-на-Дону за утро четверга произошли сразу несколько автоаварий. Так, на проспекте Михаила Нагибина столкнулись пять автобусов, друг за другом.
Из-за этого большое количество пассажиров не доехали до пунктов назначения. Информации о пострадавших не поступало.
Еще одна авария, по словам водителей, произошла на северном обходе Ростова. Это усугубило и без того не легкую транспортную ситуацию.
Администрация Ростова рассказала, что для устранения гололедицы на тротуарах привлекли более 500 дворников. Еще более тысячи сотрудников задействовали ТСЖ и УК.
В мэрии также сообщили, что организовали дежурство коммунальной техники. Она находится в особо опасных местах, в том числе на спусках и подъемах.
Но местные жители все еще сообщают, что на улице невозможно выйти, так как тротуары превратились в лед.
А по 700 рублей приходилось платить даже на коротких маршрутах. Так, проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обходился ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом». Хотя ехать около 15 минут.
На других направлениях цены также увеличились.
В Ростове-на-Дону за утро четверга произошли сразу несколько автоаварий. Так, на проспекте Михаила Нагибина столкнулись пять автобусов, друг за другом.
Из-за этого большое количество пассажиров не доехали до пунктов назначения. Информации о пострадавших не поступало.
Еще одна авария, по словам водителей, произошла на Северном обходе Ростова. Это усугубило и без того не легкую транспортную ситуацию.
Администрация Ростова рассказала, что для устранения гололедицы на тротуарах привлекли более 500 дворников. Еще более тысячи сотрудников задействовали ТСЖ и УК.
В мэрии также сообщили, что организовали дежурство коммунальной техники. Она находится в особо опасных местах, в том числе на спусках и подъемах.
Но местные жители все еще сообщают, что на улице невозможно выйти, так как троутары превратились в лед.