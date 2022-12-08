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Прокуратура начала проверку из-за пожара в доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку из-за пожара в доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проводится проверка после возгорания в доме на улице Социалистической, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что в среду, 7 декабря, начался пожар в доходном доме Парамонова. Пламя распространялось по подвалу и охватило 150 квадратных метров площади.

Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал. О причинах пожара информации не поступало. 

Пожар потушили в доходном доме братьев Парамоновых в Ростове-на-Дону днем 7 декабря
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Из-за происшествия пришлось ограничить движение в центре донской столицы.

«В данный момент проверяется соблюдение требований федерального закона. При выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования», — рассказали в прокуратуре.

До этого уголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Пожар#Прокуратура#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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