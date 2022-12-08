Напомним, что в среду, 7 декабря, начался пожар в доходном доме Парамонова. Пламя распространялось по подвалу и охватило 150 квадратных метров площади.
Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал. О причинах пожара информации не поступало.
Из-за происшествия пришлось ограничить движение в центре донской столицы.
«В данный момент проверяется соблюдение требований федерального закона. При выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования», — рассказали в прокуратуре.
До этого уголовное дело возбудили из-за гибели двух детей в пожаре в Ростовской области.