Происшествие случилось утром в четверг, 8 декабря, на проспекте Михаила Нагибина. Здесь врезались друг в друга пять рейсовых автобусов.
О пострадавших информации не поступало, но возле транспорта собралось много людей, которые не смогли доехать до своих остановок. В ГИБДД данные об аварии уточняют.
Между тем, горожане жалуются на очень скользкие дороги. Об этом местных жителей также предупредили в УГИБДД.
«Как всегда, коммунальщики ни о чем не ведали. Хотя им МЧС рассылало предупреждения», — пишут ростовчане в комментариях.
«Интересно, как жители Ростова оценивают действия коммунальных служб», — говорится в комментариях.
«Нагибина, можно сказать, центральная улица. Нельзя было посыпать самые оживленные магистрали? Да уж. Все как всегда», — сообщают местные жители.