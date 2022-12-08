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Пять автобусов столкнулись на Нагибина в Ростове-на-Дону утром 8 декабря

Сегодня, 08:15
Фото: Страница в соцсети "МДК Ростов"
Пять автобусов столкнулись на Нагибина в Ростове-на-Дону утром 8 декабря
В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием нескольких автобусов, сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось утром в четверг, 8 декабря, на проспекте Михаила Нагибина. Здесь врезались друг в друга пять рейсовых автобусов.

О пострадавших информации не поступало, но возле транспорта собралось много людей, которые не смогли доехать до своих остановок. В ГИБДД данные об аварии уточняют.

Между тем, горожане жалуются на очень скользкие дороги. Об этом местных жителей также предупредили в УГИБДД.

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«Как всегда, коммунальщики ни о чем не ведали. Хотя им МЧС рассылало предупреждения», — пишут ростовчане в комментариях.

«Интересно, как жители Ростова оценивают действия коммунальных служб», — говорится в комментариях.

«Нагибина, можно сказать, центральная улица. Нельзя было посыпать самые оживленные магистрали? Да уж. Все как всегда», — сообщают местные жители.

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