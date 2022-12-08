Напомним, что во вторник, 6 декабря, мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из ручного пулемета по правоохранителям и ранил одного из них. Нападавший скрылся, но его задержали на следующий день в пустующем здании.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Между тем, раненый сотрудник пришел в себя после комы.
Его жена рассказала «КП-Рocтов-на-Дону», что он не сразу осознал, что был ранен. В момент стрельбы правоохранитель находился за рулем машины и напарник ему говорили «жать на газ».
«Но он не мог этого сделать, так как не чувствовал левую ногу из-за ранения. Тогда коллеги в срочном порядке отвезли его в больницу», — рассказала собеседница.
Отмечается, что проводить операцию помогали хирурги из Ростова. Супруга полицейского рассказала, что он уже начал шутить и хочет домой.