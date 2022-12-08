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Раненный в Новошахтинске полицейский пришел в себя

Сегодня, 13:33
Фото: mil.ru
Жена раненого в Новошахтинске полицейского рассказала всю правду о нападении стрелка
Сотрудник полиции, который пострадал во время стрельбы в Новошахтинске Ростовской области, пришел в себя.

Напомним, что во вторник, 6 декабря, мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из ручного пулемета по правоохранителям и ранил одного из них. Нападавший скрылся, но его задержали на следующий день в пустующем здании.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Между тем, раненый сотрудник пришел в себя после комы.

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Его жена рассказала «КП-Рocтов-на-Дону», что он не сразу осознал, что был ранен. В момент стрельбы правоохранитель находился за рулем машины и напарник ему говорили «жать на газ».

«Но он не мог этого сделать, так как не чувствовал левую ногу из-за ранения. Тогда коллеги в срочном порядке отвезли его в больницу», — рассказала собеседница.

Отмечается, что проводить операцию помогали хирурги из Ростова. Супруга полицейского рассказала, что он уже начал шутить и хочет домой. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря
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