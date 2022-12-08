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РЭО: 1500 волонтёров присоединились к субботникам

8 декабря 13:27
Фото: reo.ru
В нескольких субъектах России при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) состоялись экологические мероприятия.

Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, за три года в РФ создали новую отрасль. Ее поддерживают чиновники. Несмотря на геополитику, отрасль развивается. В других странах зеленая тема с приходом перемен сошла на нет.

В Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, Удмуртии и Якутии состоялись мероприятия просветительского толка. В этих регионах активисты-экологи прочли лекции и провели мастер-классы по сортировке мусора и экологичному образу жизни. Кроме того, состоялся экскурс о применении вторичного сырья в современной архитектуре.

Еще прошли обычные для осени озеленительные мероприятия. В Вологодской и Липецкой областях волонтеры посадили деревья в парках и детских садах. В Липецкой области на Привокзальных прудах организовали плоггинг-забег с целью очистки территорий от мусора.

В Свердловской области и Крыму вместе с высадкой деревьев для снижения выбросов углекислого газа добровольцы собрали макулатуру.

Руководитель PR-департамента Дмитрий Бойко отметил огромную роль эковолонтерства в экопросвещении. Во время этой деятельности у общества формируется новая культура потребления и забота о природе, особенно в молодежной среде. Текущий год должен доказать данные тезисы на практике. Стоит задача до конца года объединить свыше 10 000 добровольцев из 70 субъектов РФ. На акции подрастающее поколение познакомилось с работой отрасли. К примеру, в трех регионах прошли экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с мусором. В Саратовской, Московской и Омской областях активисты-экологи посетили предприятия по переработке отходов для ознакомления с современной системой обращения с мусором.

Акцию инициировали добровольцы-экологи. Ее поддержал Общероссийский народный фронт.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы.

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