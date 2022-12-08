Портал Interfax со ссылкой на источник сообщил, что благодаря улучшению метеорологических условий на реке Дон удалось возобновить движение судов. Сейчас на выход их ростовского порта готовят караван из 24 судов, еще 11 должны войти в порт в течение дня. Однако из-за обледенения моста на одном из участков водоема пока не удается совершить его разводку, из-за чего суда не могут выйти из реки в море.