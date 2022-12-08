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Росморречфлот сообщил о возобновлении судоходства по реке Дон

Сегодня, 11:26
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области возобновили судоходство на реке Дон после выгона воды
В Ростовской области начали восстанавливать движение судов на реке Дон, об этом сообщил представитель пресс-службы Росморречфлота.

Портал Interfax со ссылкой на источник сообщил, что благодаря улучшению метеорологических условий на реке Дон удалось возобновить движение судов. Сейчас на выход их ростовского порта готовят караван из 24 судов, еще 11 должны войти в порт в течение дня. Однако из-за обледенения моста на одном из участков водоема пока не удается совершить его разводку, из-за чего суда не могут выйти из реки в море. 

Первые суда вышли в море после возвращения воды в реку Дон в Ростовской области
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«Там ведутся работы, как только мост получится развести, суда пропустят и они отправятся по своему назначению», — цитирует источник издание, добавив, что после выхода последних судов в море сезон навигации будет официально закончен. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за погодных условий застряли около 50 судов, из-за чего все судоходные компании начали терпеть убытки.

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