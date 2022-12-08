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Россиян обяжут проходить проверку газового оборудования в квартире

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
Правительство рассмотрит законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования. Согласно документу, россияне должны будут в обязательном порядке заключать договора обслуживания с газовой организацией.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», законопроект вводит принцип «один дом-одна обслуживающая организация». То есть жильцы МКД должны будут подписывать договоры на обслуживания газового оборудования с той же компанией, с которой работает УК.

Сейчас россияне могут заключать договора об обслуживании с любой компанией, что привело к тому, что около половины квартир вовсе не подписывали никаких соглашений. Такое отношение, по мнению экспертов, приводит к регулярным несчастным случаям. Предполагается, что проверять заключение договоров будут госорганы.

#Общество
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