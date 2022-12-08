Россиян обяжут проходить проверку газового оборудования в квартире

Сейчас россияне могут заключать договора об обслуживании с любой компанией, что привело к тому, что около половины квартир вовсе не подписывали никаких соглашений. Такое отношение, по мнению экспертов, приводит к регулярным несчастным случаям. Предполагается, что проверять заключение договоров будут госорганы.