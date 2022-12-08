Четверг, 8 декабря, начался в Ростове с сильного дождя. В минусовую погоду он превратился в лед, сковавший улицы города. Непростую дорожную ситуацию в Ростове подтвердили и в Минтрансе региона.
Утренние пробки в городе достигли восьми баллов. Заторы появились на улицах Красноармейской, Текучева, Шаумяна и Максима Горького. Пробка на выезде из Ростова достигла 12 километров.
Не обошлось и без ДТП. На проспекте Нагибина пять автобусов столкнулись друг за другом. На северном обходе также два автомобиля врезались в друг друга на скользкой трассе.
Власти города заявляют, что для устранения наледи привлекли более 500 дворников. Порядка тысячи человек задействовали ростовские ТСЖ и УК. Однако водители и простые горожане заявляют, что эффекта от работы коммунальщиков пока не видно, а по улицах невозможно ходить из-за жуткого гололеда.
На днях ростовчанку возмутила новогодняя инсталляция в виде замка, выполненная в желто-синих цветах. Она посчитала арт-объект не очень патриотичным, увидев в нем аллюзию на флаг Украины. Украшение находилось в самом центре города, на пересечении Университетского и Большой Садовой. Не успокоил многих горожан и тот факт, что желтым и синим цветами оформлена символика футбольного клуба «Ростов».
Корреспондент RostovGazeta, побывавший на месте событий, рассказал, что арт-объекта там уже нет. По всей видимости, его убрали после возмущений горожан в соцсетях.
Однако официальных комментариев от властей города по поводу установки и демонтажа инсталляции пока не поступало.
Бесплатный проезд для льготников
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с 1 мая 2023 года льготные категории граждан смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Те, кто не захочет безвозмездно передвигаться на пассажирском транспорте, могут рассчитывать на денежную компенсацию в размере 1055 рублей.
Для поездок в транспорте льготникам нужно будет получить электронную карту.