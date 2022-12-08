На днях ростовчанку возмутила новогодняя инсталляция в виде замка, выполненная в желто-синих цветах. Она посчитала арт-объект не очень патриотичным, увидев в нем аллюзию на флаг Украины. Украшение находилось в самом центре города, на пересечении Университетского и Большой Садовой. Не успокоил многих горожан и тот факт, что желтым и синим цветами оформлена символика футбольного клуба «Ростов».