rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2022, 07:12

Published 8 декабря 2022, 07:12

Modified 8 декабря 2022, 09:10

Updated 8 декабря 2022, 09:10

Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону

Ростовчан разозлили желто-синей инсталляцией в центре Ростова-на-Дону

8 декабря 2022, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону оказались возмущены установленной на улице инсталляцией желто-синего цвета, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

На улице Большой Садовой установили огромный арт-объект, выполненный в двух цветах — синем и желтом. Одна из местных жительниц устроила скандал тем, кто занимался установкой.

Женщина потребовала убрать конструкции, так как, по ее мнению, это не патриотично. Она увидела в инсталляции цвета флага Украины, хотя он частично голубого цвета, а не синего.

В соцсетях многие поддержали ростовчанку и заявили о провокациях.

Сообщения о взрывах в Ростове 22 сентября могут быть провокацией украинских спецслужб
Узнать подробнее

«По факту, согласен — слишком провокационно. С каких это пор на Новый год такие цвета используют в украшениях? Есть стандартные белый, синий, красный. Так было всегда и в СССР и в России», — пишут ростовчане.

«Зачем людей провоцировать?», — пишут ростовчане.

«Если эти цвета раздражают людей, почему не убрать их. Мне лично тоже не нравится. Почему не в стиле триколора?», — интересуются местные жители.

Другие попросили проще ко всему относиться.

«Это всего лишь цвета. Цвет моря и солнца. В первую очередь», — пишут пользователи.

Пользователи также напомнили, что синий и желтый — цвета символики футбольного клуба «Ростов».

Читайте также:
«След украинской провокации»: кто и зачем разжигает протесты на Северном КавказеСообщения о взрывах в Ростове 22 сентября могут быть провокацией украинских спецслужбСообщения о взрывах в Ростове 14 сентября могут быть провокацией украинских спецслужб
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика