Ростовчан разозлили желто-синей инсталляцией в центре Ростова-на-Дону

Posted 8 декабря 2022, 07:12
Published 8 декабря 2022, 07:12
Modified 8 декабря 2022, 09:10
Updated 8 декабря 2022, 09:10
На улице Большой Садовой установили огромный арт-объект, выполненный в двух цветах — синем и желтом. Одна из местных жительниц устроила скандал тем, кто занимался установкой.
Женщина потребовала убрать конструкции, так как, по ее мнению, это не патриотично. Она увидела в инсталляции цвета флага Украины, хотя он частично голубого цвета, а не синего.
В соцсетях многие поддержали ростовчанку и заявили о провокациях.
«По факту, согласен — слишком провокационно. С каких это пор на Новый год такие цвета используют в украшениях? Есть стандартные белый, синий, красный. Так было всегда и в СССР и в России», — пишут ростовчане.
«Зачем людей провоцировать?», — пишут ростовчане.
«Если эти цвета раздражают людей, почему не убрать их. Мне лично тоже не нравится. Почему не в стиле триколора?», — интересуются местные жители.
Другие попросили проще ко всему относиться.
«Это всего лишь цвета. Цвет моря и солнца. В первую очередь», — пишут пользователи.
Пользователи также напомнили, что синий и желтый — цвета символики футбольного клуба «Ростов».