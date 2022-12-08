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Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону

Сегодня, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону оказались возмущены установленной на улице инсталляцией желто-синего цвета, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

На улице Большой Садовой установили огромный арт-объект, выполненный в двух цветах — синем и желтом. Одна из местных жительниц устроила скандал тем, кто занимался установкой.

Женщина потребовала убрать конструкции, так как, по ее мнению, это не патриотично. Она увидела в инсталляции цвета флага Украины, хотя он частично голубого цвета, а не синего.

В соцсетях многие поддержали ростовчанку и заявили о провокациях.

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«По факту, согласен — слишком провокационно. С каких это пор на Новый год такие цвета используют в украшениях? Есть стандартные белый, синий, красный. Так было всегда и в СССР и в России», — пишут ростовчане.

«Зачем людей провоцировать?», — пишут ростовчане.

«Если эти цвета раздражают людей, почему не убрать их. Мне лично тоже не нравится. Почему не в стиле триколора?», — интересуются местные жители.

Другие попросили проще ко всему относиться.

«Это всего лишь цвета. Цвет моря и солнца. В первую очередь», — пишут пользователи.

Пользователи также напомнили, что синий и желтый — цвета символики футбольного клуба «Ростов».

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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