В Сети опубликовали ролик с новогодней елкой в одном из торговых центров Ростова. На ней среди игрушек можно заметить варежку с нарисованным флагом Украины.
Автор уверяет, что елку так якобы украсили в ТЦ «Парк». Пользователи в комментариях написали, что эту варежку нужно было выбросить.
«Да может сам положил и снял все на видео. Скучно человеку может быть», — предположили ростовчане.
«Кто-то подвесил тихо, кто-то начал громко возмущаться», — говорится в комментариях.
«Это явная провокация, она не допустима. Наказывать штрафом всех, кто принимал участие — от поручения до выполнения», — считают горожане.
«Сняли, выкинули и все дела…», — пишут местные жители.
Ранее ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону.