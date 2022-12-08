rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в торговом центре

Сегодня, 07:49
Фото: ВК "Это Ростов"
Ростовчане назвали провокацией игрушку с флагом Украины на елке в торговом центре
Жители в Ростове-на-Дону назвали провокацией видео с елочным украшением с украинским флагом, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

В Сети опубликовали ролик с новогодней елкой в одном из торговых центров Ростова. На ней среди игрушек можно заметить варежку с нарисованным флагом Украины.

Автор уверяет, что елку так якобы украсили в ТЦ «Парк». Пользователи в комментариях написали, что эту варежку нужно было выбросить.

«Да может сам положил и снял все на видео. Скучно человеку может быть», — предположили ростовчане.

«След украинской провокации»: кто и зачем разжигает протесты на Северном Кавказе
Узнать подробнее

«Кто-то подвесил тихо, кто-то начал громко возмущаться», — говорится в комментариях.

«Это явная провокация, она не допустима. Наказывать штрафом всех, кто принимал участие — от поручения до выполнения», — считают горожане.

«Сняли, выкинули и все дела…», — пишут местные жители.

Ранее ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону.

Читайте также:
«След украинской провокации»: кто и зачем разжигает протесты на Северном КавказеСообщения о взрывах в Ростове 22 сентября могут быть провокацией украинских спецслужбСообщения о взрывах в Ростове 14 сентября могут быть провокацией украинских спецслужб
#Илья Протвинов#Провокация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Видео
Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Сегодня, 07:06
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00