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Ростовчанин предлагал за полмиллиона рублей трудоустройство в ФСБ

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI
Ростовчанин предлагал за полмиллиона рублей трудоустройство в ФСБ
В Ростове-на-Дону задержали Ягуба Ибрагимова, который за деньги предлагал трудоустройство в ФСБ, сообщили в УФСБ по региону.

В 2022 году Ибрагимов получил от выпускника одного из вузов 470 тысяч рублей. За это последний хотел стать оперуполномоченным в органах безопасности.

«Но через несколько месяцев молодой человек понял, что его обманули. Тогда он обратился в УФСБ и мошенника задержали», — сказано в сообщении.

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По данному факту завели уголовное дело, а фигуранта заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Ранее семьи мобилизованных из Ростовской области предупредили о мошенничестве с выплатами.

 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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