В 2022 году Ибрагимов получил от выпускника одного из вузов 470 тысяч рублей. За это последний хотел стать оперуполномоченным в органах безопасности.
«Но через несколько месяцев молодой человек понял, что его обманули. Тогда он обратился в УФСБ и мошенника задержали», — сказано в сообщении.
По данному факту завели уголовное дело, а фигуранта заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее семьи мобилизованных из Ростовской области предупредили о мошенничестве с выплатами.