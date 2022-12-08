В Ростовской области появится новая судоходная компания. Она будет осуществлять как речные, так и морские пассажирские перевозки. Замминистра транспорта региона Дмитрий Беликов рассказал «Интефакс-Юг», что, вероятно, компания будет работать либо как акционерное общество, либо как ООО с государственным участием. Власти не хотят передачи бизнеса в частные руки, так как это чревато его перепродажей, а значит, изменением регуляции.