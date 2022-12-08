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Ростовская область создаст собственную судоходную компанию для перевозки пассажиров

Сегодня, 15:45
Фото: 1MI
В Ростовской области хотят создать свою судоходную компанию, заявил замминистра транспорта региона Дмитрий Беликов.

В Ростовской области появится новая судоходная компания. Она будет осуществлять как речные, так и морские пассажирские перевозки. Замминистра транспорта региона Дмитрий Беликов рассказал «Интефакс-Юг», что, вероятно, компания будет работать либо как акционерное общество, либо как ООО с государственным участием. Власти не хотят передачи бизнеса в частные руки, так как это чревато его перепродажей, а значит, изменением регуляции.

Также чиновники уже продумали маршруты, по которым будет работать судоходная компания. Это Азов — Ростов — Волгодонск; Ростов — Азов — Таганрог — Ейск, с возможностью продления до Анапы, а также Ростов-на — Таганрог — Керчь с возможностью продления до Ялты. На этих маршрутах установят регулируемый тариф.

Перевозками пассажиров будут заниматься два судна «Валдай 45Р» и два морских теплохода «Метеор 120М».

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Ранее власти рассказали, что купят два корабля «Валдай» в 2023 году, а «Метеор 120М» — в 2025 году.

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