По словам собеседника, цены на поездки в такси моментально повышаются всегда при возрастании нагрузки. Нагрузка увеличивается в часы-пик, при пробках на дорогах, в непогоду — снег, дождь или гололед. Начинает ощущаться нехватка машин.
«Как раз на этом и строится заработок. Добирается прибыль, которая была недополучена из-за пониженных тарифов», - отмечает Алексей.
Таксист подчеркивает, что из денег, полученных водителем на оплату поездок, 30% забирает себе таксопарк. А, учитывая, что большинство ростовчан расплачиваются за поездки в такси безналом, с таксистов удерживается еще и процент за вывод денег.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове продолжают расти цены.