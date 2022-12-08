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Ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду

Сегодня, 14:30
Фото: unsplash
Ростовский таксист рассказал, почему в непогоду растут цены на поездки в такси
Цены на поездки в такси повышают не сами таксисты, а оператор, сообщил корреспонденту RostovGazeta ростовский таксист Алексей, не пожелавший публиковать свою фамилию.

По словам собеседника, цены на поездки в такси моментально повышаются всегда при возрастании нагрузки. Нагрузка увеличивается в часы-пик, при пробках на дорогах, в непогоду — снег, дождь или гололед. Начинает ощущаться нехватка машин.

«Как раз на этом и строится заработок. Добирается прибыль, которая была недополучена из-за пониженных тарифов», - отмечает Алексей.

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Таксист подчеркивает, что из денег, полученных водителем на оплату поездок, 30% забирает себе таксопарк. А, учитывая, что большинство ростовчан расплачиваются за поездки в такси безналом, с таксистов удерживается еще и процент за вывод денег.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове продолжают расти цены.

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