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Сотрудника дорожной компании будут судить в Ростове за махинации на 4 млн рублей

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будут судить начальника отдела механизации компании «ДРСУ» Романа Хрусталева за пособничество в мошенничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Хрусталева обвиняют в том, что он помог сотрудникам «ДРСУ» и «Лорри Поинтс» похитить имущество первой компании, но какое именно, не раскрывается. Размер ущерба превысил 3,9 миллиона рублей.

Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Сейчас все материалы передали в Советский районный суд Ростова.

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Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Согласно открытым данным, основным видом деятельности «ДРСУ» является строительство и ремонт дорог.

Ранее другая ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей.

 

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