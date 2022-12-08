Хрусталева обвиняют в том, что он помог сотрудникам «ДРСУ» и «Лорри Поинтс» похитить имущество первой компании, но какое именно, не раскрывается. Размер ущерба превысил 3,9 миллиона рублей.
Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Сейчас все материалы передали в Советский районный суд Ростова.
Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии. Согласно открытым данным, основным видом деятельности «ДРСУ» является строительство и ремонт дорог.
Ранее другая ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей.