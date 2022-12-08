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Триколор зажгут на телебашне в Ростове в День конституции 12 декабря

Сегодня, 12:58
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовскую телебашню окрасят в российский триколор в День конституции 12 декабря
Праздничная подсветка появится на телебашне Ростова 12 декабря, сообщает Российская телевизионная радиовещательная сеть.

12 декабря в России празднуется День конституции. В честь праздника сразу в нескольких городах России на телебашнях включат праздничную подсветку. Не стал исключением и Ростов-на-Дону. Российский триколор будет переливаться на ростовской телебашне в течение всего дня с 00.01 мск.

Помимо Ростова, в акции участвуют Москва, Белгород, Воронеж, Грозный, Казань, Мурманск, Нальчик, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Самара и другие города.

Напомним, российская конституция была принята после всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Позже, в 1994 году, этот день стал государственным праздником.

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Ранее, 3 декабря, ростовскую башню подсвечивали триколором и георгиевской лентой в День Неизвестного Солдата.

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