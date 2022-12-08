12 декабря в России празднуется День конституции. В честь праздника сразу в нескольких городах России на телебашнях включат праздничную подсветку. Не стал исключением и Ростов-на-Дону. Российский триколор будет переливаться на ростовской телебашне в течение всего дня с 00.01 мск.