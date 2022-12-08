12 декабря в России празднуется День конституции. В честь праздника сразу в нескольких городах России на телебашнях включат праздничную подсветку. Не стал исключением и Ростов-на-Дону. Российский триколор будет переливаться на ростовской телебашне в течение всего дня с 00.01 мск.
Помимо Ростова, в акции участвуют Москва, Белгород, Воронеж, Грозный, Казань, Мурманск, Нальчик, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Самара и другие города.
Напомним, российская конституция была принята после всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Позже, в 1994 году, этот день стал государственным праздником.
Ранее, 3 декабря, ростовскую башню подсвечивали триколором и георгиевской лентой в День Неизвестного Солдата.