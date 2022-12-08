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«Центр-инвест» подключился к платформе «Мой экспорт» через систему «Одно окно»

Сегодня, 15:17
Фото: 1MI
Банк «Центр-инвест» первым в России подключился к цифровой платформе «Мой экспорт» через информационный сервис «Одно окно». Таким образом банк обеспечил удобную платежную среду для клиентов.

Пользователи платформы получают онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, которые помогают предпринимателям выходить на экспорт. Так они смогут решать ключевые задачи на каждом этапе экспортного цикла. То есть платформа позволяет получить полный пакет платных услуг в сфере внешнеторговой деятельности.

Как заявил начальник управления развития информационных технологий банка Евгений Алехин, «Центр-инвест» имеет большой опыт в реализации проектов на стыке взаимодействия бизнеса и государства.

«Мы умеем трансформировать процессы и добиваться главного — расширения возможностей для устойчивого развития наших клиентов», — заявил он.

 
#Анна Петрова
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