«Центр-инвест» подключился к платформе «Мой экспорт» через систему «Одно окно»

Пользователи платформы получают онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, которые помогают предпринимателям выходить на экспорт. Так они смогут решать ключевые задачи на каждом этапе экспортного цикла. То есть платформа позволяет получить полный пакет платных услуг в сфере внешнеторговой деятельности.
Как заявил начальник управления развития информационных технологий банка Евгений Алехин, «Центр-инвест» имеет большой опыт в реализации проектов на стыке взаимодействия бизнеса и государства.
«Мы умеем трансформировать процессы и добиваться главного — расширения возможностей для устойчивого развития наших клиентов», — заявил он.