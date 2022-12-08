«Центр-инвест» подключился к платформе «Мой экспорт» через систему «Одно окно»

Пользователи платформы получают онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, которые помогают предпринимателям выходить на экспорт. Так они смогут решать ключевые задачи на каждом этапе экспортного цикла. То есть платформа позволяет получить полный пакет платных услуг в сфере внешнеторговой деятельности.