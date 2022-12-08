В Федерации футбола Португалии опровергли желание Роналду уехать из сборной

В заключительной игре группового этапа с Южной Кореей, не имевшего турнирного значения, форвард был заменен во втором тайме, что вызвало у него бурю негодования. В итоге матч 1/8 финала против Швейцарии он начал на скамейке запасных, а его команда разгромила соперника со счетом 6:1.