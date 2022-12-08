В Федерации футбола Португалии опровергли желание Роналду уехать из сборной

Организация опубликовала официальный релиз, в котором указано, что футболисту ни на секунду не приходила мысль бросать команду накануне ¼ финала ЧМ в Катаре. Об этом сообщает «Советский спорт», со ссылкой на зарубежную прессу.
Ранее такое предположение высказали некоторое СМИ, ссылаясь на свои источники. Роналду забил пока всего один мяч на этом турнире, реализовав 11-метровый удар во встрече группового этапа против Ганы.
В заключительной игре группового этапа с Южной Кореей, не имевшего турнирного значения, форвард был заменен во втором тайме, что вызвало у него бурю негодования. В итоге матч 1/8 финала против Швейцарии он начал на скамейке запасных, а его команда разгромила соперника со счетом 6:1.