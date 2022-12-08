Во время последнего выступления министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости населения, в том числе распространения свиного гриппа, случаи которого фиксировали областные Минздравы в 74 субъектах РФ.
Хотя лекарств для лечения и гриппа, и коронавируса в России достаточно, Мурашко призвал граждан отдать предпочтение профилактике болезней — масочному режиму.
«Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, <…> поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — цитирует министра портал ТАСС.
Ранее в Ростовской области объявили о резком приросте числа больных свиным гриппом.