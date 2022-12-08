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В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим

Сегодня, 07:14
Фото: wikimedia.org / mos.ru/CC BY SA 4.0
В Ростовской области предложили вернуться к масочному режиму из-за вспышки гриппа
В Ростовской области могут вернуть масочный режим из-за подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом, об этом сообщил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко.

Во время последнего выступления министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил рост заболеваемости населения, в том числе распространения свиного гриппа, случаи которого фиксировали областные Минздравы в 74 субъектах РФ. 

Хотя лекарств для лечения и гриппа, и коронавируса в России достаточно, Мурашко призвал граждан отдать предпочтение профилактике болезней — масочному режиму. 

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«Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, <…> поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — цитирует министра портал ТАСС. 

Ранее в Ростовской области объявили о резком приросте числа больных свиным гриппом. 


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