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В Октябрьском районе Ростова сразу шесть маршрутов продлили на две остановки

Сегодня, 09:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Октябрьском районе Ростова сразу шесть маршрутов продлили на две остановки
В Ростове шесть автобусных маршрутов продлили с улицы Висаитова до улицы Дмитрия Петрова, об этом рассказал портал городского транспорта.

Портал «Ростовский городской транспорт» опубликовал сообщение о том, что в Октябрьском районе города на две остановки продлили автобусные маршруты № 1, 10, 18, 27, 43 и 81. 

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Если раньше конечной остановкой этих маршрутов была улица Висаитова, то теперь автобусы будут проезжать по переулку Белоусова мимо подстанции скорой помощи к кольцу на улице Дмитрия Петрова. Это примерно еще шесть кварталов пути.  

Ранее в Александровке жители пожаловались на острую нехватку автобусов в центр города и заявили о невозможности попасть в забитый общественный транспорт.

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