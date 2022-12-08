Портал «Ростовский городской транспорт» опубликовал сообщение о том, что в Октябрьском районе города на две остановки продлили автобусные маршруты № 1, 10, 18, 27, 43 и 81.
Если раньше конечной остановкой этих маршрутов была улица Висаитова, то теперь автобусы будут проезжать по переулку Белоусова мимо подстанции скорой помощи к кольцу на улице Дмитрия Петрова. Это примерно еще шесть кварталов пути.
Ранее в Александровке жители пожаловались на острую нехватку автобусов в центр города и заявили о невозможности попасть в забитый общественный транспорт.