Если раньше конечной остановкой этих маршрутов была улица Висаитова, то теперь автобусы будут проезжать по переулку Белоусова мимо подстанции скорой помощи к кольцу на улице Дмитрия Петрова. Это примерно еще шесть кварталов пути.