rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря

Сегодня, 07:06
Фото: Holger.Ellgaard/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до 1000 рублей 8 декабря
В Ростове-на-Дону утром 8 декабря цены на такси взлетели выше 900 рублей, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс Go».

Напомним, утром четверга, 8 декабря, стало известно, что улицы Ростова-на-Дону сковали восьмибалльные пробки. Причиной этого стала гололедица, которая затруднила проезд этим утром. 

Также из-за гололеда значительная часть ростовчан предпочла общественному транспорту услуги такси, увеличив показатели спроса, из-за чего цены на проезд взлетели до 700 рублей даже на короткие маршруты. 

В RostovGazeta изучили цены на поездки по маршрутам протяженностью до 15 минут в пути и выяснили, что проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обойдется ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом», с Вавилова до Семашко поездка аналогичная по протяженности будет стоить 586 рублей, а вот «Комфорт»  уже будет стоить 767 рублей.

В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до 1000 рублей 8 декабряВ Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до 1000 рублей 8 декабря
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до 1000 рублей 8 декабря
Фото: Яндекс.Такси / rostovgazeta.ru
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Узнать подробнее

В это же время поездка от улицы Портовой до Семашко обойдется в 546 рублей по тарифу «Эконом» и 675 рублей по тарифу «Комфорт». Из микрорайона Солнечного в Батайске в центр Ростова поездка обойдется в 694 рубля по тарифу «Эконом», а за «Комфорт» придется заплатить уже 983 рубля. 

Ранее стало известно, что «Яндекс» поднял цены на проезд в Ростове и Таганроге.

Читайте также:
В Москве и Петербурге станут доступны совместные поездки на таксиВ Ростовской области до 31 декабря в 2022 году поднимут на 7,5% тарифы на таксиВ Ростове из-за ливня и пробок взлетели цены на такси 22 ноября
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Батайск#Происшествие#Дорога#Цены на такси
Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00