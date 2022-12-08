Напомним, утром четверга, 8 декабря, стало известно, что улицы Ростова-на-Дону сковали восьмибалльные пробки. Причиной этого стала гололедица, которая затруднила проезд этим утром.
Также из-за гололеда значительная часть ростовчан предпочла общественному транспорту услуги такси, увеличив показатели спроса, из-за чего цены на проезд взлетели до 700 рублей даже на короткие маршруты.
В RostovGazeta изучили цены на поездки по маршрутам протяженностью до 15 минут в пути и выяснили, что проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обойдется ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом», с Вавилова до Семашко поездка аналогичная по протяженности будет стоить 586 рублей, а вот «Комфорт» уже будет стоить 767 рублей.
В это же время поездка от улицы Портовой до Семашко обойдется в 546 рублей по тарифу «Эконом» и 675 рублей по тарифу «Комфорт». Из микрорайона Солнечного в Батайске в центр Ростова поездка обойдется в 694 рубля по тарифу «Эконом», а за «Комфорт» придется заплатить уже 983 рубля.
Ранее стало известно, что «Яндекс» поднял цены на проезд в Ростове и Таганроге.