В RostovGazeta изучили цены на поездки по маршрутам протяженностью до 15 минут в пути и выяснили, что проезд из Пролетарского района в центр города на проспект Семашко обойдется ростовчанам в 643 рубля на тарифе «Эконом», с Вавилова до Семашко поездка аналогичная по протяженности будет стоить 586 рублей, а вот «Комфорт» уже будет стоить 767 рублей.