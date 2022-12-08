Октябрьский районный суд Ростова начал рассматривать уголовное дело в отношении врачей Александра Ляха, Дарьи Поздняковой и Анастасии Поторочиной. Они работали в туберкулезной больнице № 19, относящейся к ГУФСИН России. Медиков обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Александр Лях, работавший на должности замначальника больницы, дал незаконное поручение начальнику психиатрического отделения медучреждения Поздняковой. Она должна была применить меры физического стеснения для пациентов своего отделения. Однако для их «усмирения» не было достаточных оснований, к тому же сама Позднякова не имела для такого решения соответствующих прав.
Позже, чтобы скрыть следы преступления, Позднякова вместе с врачом-психиатром Поторочиной внесла неверные данные в медкарты пострадавших пациентов. Подозреваемые указали ложные сведения о том, как долго применяли меры физического стеснения для подопечных больницы.
Пока идет следствие, Лях находится под домашним арестом, а Позднякова и Поторочина — под подпиской о невыезде.
Напомним, дело о пытках в больнице ФСИН приобрело большую огласку благодаря деятельности ОНК. Правозащитники во время очередной увидели заключенных, привязанных к кроватям, на их телах были следы жестокого обращения и пролежни. В итоге заявить о насилии смогли 62 человека, а один из предполагаемых пострадавших умер в больнице от сепсиса.