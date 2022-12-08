По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Александр Лях, работавший на должности замначальника больницы, дал незаконное поручение начальнику психиатрического отделения медучреждения Поздняковой. Она должна была применить меры физического стеснения для пациентов своего отделения. Однако для их «усмирения» не было достаточных оснований, к тому же сама Позднякова не имела для такого решения соответствующих прав.