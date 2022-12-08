По словам собеседника, опасный для экологии очаг образовался в результате деятельности асфальтового завода на Шоссейной, 104 «Г» в Ростове. Завод прекратил работу несколько лет назад. Сейчас его территория полностью заброшена и никем не охраняется.
«Под землей на глубине порядка двух метров остался огромный резервуар с битумом. Со временем на этом месте в земле образовались дыры, и, когда они нагреваются под палящим солнцем, идут сильные испарения», — отмечает Сухарь.
Эксперт добавляет, что помимо резервуара под землей, битум находится и в нескольких цистернах, целостность которых уже тоже нарушена — битум вытекает из них.
«По большому счету, если битум загерметизирован, он не опасен. Но при повреждении герметизации, в атмосферу выбрасываются токсичные элементы. А они очень опасны как для людей, так и для животных», — поясняет собеседник.
Общественник добавляет, что активисты забили тревогу еще летом, после обнаружения в этом районе массовой гибели собак. Да и люди, работающие в окрестных небольших магазинах, автосервисах, стали жаловаться на едкую вонь, головную боль и плохое самочувствие.
Особенно очевиден едкий запах в теплое время года.
«Хотелось бы, чтобы этот очаг ликвидировали раз и навсегда», - говорит Александр.
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