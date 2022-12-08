rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове у асфальтового завода массово умирают собаки, а людям становится плохо

Сегодня, 09:31
Фото: Александр Сухарь
Токсичный очаг выявили активисты в Ростове

В Ростове обнаружили опасный завод, возле которого массово умирают собаки

Опасный для экологии токсичный очаг, из-за которого массово погибли безнадзорные собаки, обнаружили активисты на месте бывшего асфальтового завода в левобережной части Ростова, на Шоссейной, 104 «Г». Об этом сообщил в редакцию RostovGazeta общественник Александр Сухарь.

По словам собеседника, опасный для экологии очаг образовался в результате деятельности асфальтового завода на Шоссейной, 104 «Г» в Ростове. Завод прекратил работу несколько лет назад. Сейчас его территория полностью заброшена и никем не охраняется.

«Под землей на глубине порядка двух метров остался огромный резервуар с битумом. Со временем на этом месте в земле образовались дыры, и, когда они нагреваются под палящим солнцем, идут сильные испарения», — отмечает Сухарь.

Эксперт добавляет, что помимо резервуара под землей, битум находится и в нескольких цистернах, целостность которых уже тоже нарушена — битум вытекает из них.

«По большому счету, если битум загерметизирован, он не опасен. Но при повреждении герметизации, в атмосферу выбрасываются токсичные элементы. А они очень опасны как для людей, так и для животных», — поясняет собеседник.

Фото: Александр Сухарь
Экологи в Ростовской области обнаружили ручей с опасными химотходами
Узнать подробнее

Общественник добавляет, что активисты забили тревогу еще летом, после обнаружения в этом районе массовой гибели собак. Да и люди, работающие в окрестных небольших магазинах, автосервисах, стали жаловаться на едкую вонь, головную боль и плохое самочувствие.

«Приезжайте вонь понюхать»: жители Западного в Ростове жалуются на химозный запах
Узнать подробнее

Особенно очевиден едкий запах в теплое время года.

«Хотелось бы, чтобы этот очаг ликвидировали раз и навсегда», - говорит Александр.

«Что это за запах?»: на странную вонь снова пожаловались ростовчане 21 августа
Узнать подробнее
Читайте также:
Экологи в Ростовской области обнаружили ручей с опасными химотходамиЭкология в опасности: как в Ростовской области канализацию сливают в ДонЯды и вирусы: почему в Ростовской области массово гибнут птицы и рыбы
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Загрязнение экологии
Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляцией в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Сегодня, 07:06
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00