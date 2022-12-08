В ведомстве предупредили, что ближайшие трое суток жителей Ростова-на-Дону ожидает ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться ледяным дождем, мокрым снегом, налипающим на провода и деревья, сильным ветром и гололедом как на тротуарах, так и на проезжей части. Эта погода продержится с четверга, 8 декабря, как минимум до вечера субботы, 10 декабря.
Пешеходов и автомобилистов просят проявить осторожность, внимательно соблюдать скоростной режим, избегать парковки и прогулки под деревьями, а также любыми сооружениями, имеющими риск обрушения во время сильного ветра. Для получения помощи спасателей жители могут позвонить по номеру 112.
Ранее в Ростове одну из улиц затопило водой и сковало льдом.