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В Ростове жителей предупредили о ледяном дожде и гололедице до вечера 10 декабря

Сегодня, 08:11
Фото: Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростове жителей предупредили о ледяном дожде и гололедице до вечера 10 декабря
Жителей Ростова ожидают гололедица с ледяными дождями и мокрым снегом до вечера 10 декабря, об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
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Погода

В ведомстве предупредили, что ближайшие трое суток жителей Ростова-на-Дону ожидает ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться ледяным дождем, мокрым снегом, налипающим на провода и деревья, сильным ветром и гололедом как на тротуарах, так и на проезжей части. Эта погода продержится с четверга, 8 декабря, как минимум до вечера субботы, 10 декабря. 

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Пешеходов и автомобилистов просят проявить осторожность, внимательно соблюдать скоростной режим, избегать парковки и прогулки под деревьями, а также любыми сооружениями, имеющими риск обрушения во время сильного ветра. Для получения помощи спасателей жители могут позвонить по номеру 112. 

Ранее в Ростове одну из улиц затопило водой и сковало льдом.

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