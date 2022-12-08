Трагический инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчины сильно поссорились, будучи и без того в плохих отношениях. В порыве гнева квартиросъемщик нанес хозяину дома несколько ударов топором по голове. Мужчина скончался на месте. Его убийца сбежал, однако его задержали через несколько дней в Аксайском районе.