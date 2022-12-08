В Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Целинского района. Его подозревают в убийстве 55-летнего хозяина дома, который он снимал.
Трагический инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчины сильно поссорились, будучи и без того в плохих отношениях. В порыве гнева квартиросъемщик нанес хозяину дома несколько ударов топором по голове. Мужчина скончался на месте. Его убийца сбежал, однако его задержали через несколько дней в Аксайском районе.
Сообщается, что ранее подозреваемый был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления в составе ОПГ. Сейчас он находится под стражей. Его судьбу теперь определит суд.
Ранее двух жителей в Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки.