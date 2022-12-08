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В Ростовской области могут ввести массовую проверку газового оборудования в домах

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI
В Ростовской области могут ввести обязательную проверку газового оборудования в домах
В Ростовской области могут сделать обязательной проверку газового оборудования в домах после второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме, об этом сообщил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В своем интервью порталу «Известия» политик рассказал, что уже этой зимой в Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект, который обяжет граждан проводить регулярные проверки своего газового оборудования и заключать договоры на обслуживание с компаниями-партнерами УК. 

Сейчас россияне имеют право заключить такие договоры с любым предприятием, из-за чего от 10% до 50% вовсе не имеют соглашений, поскольку сфера таких контрактов не регулируется государством. Инициатива должна помочь сократить количество несчастных случаев, происходящих из-за эксплуатации неисправного оборудования. 

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Если принцип «один дом — одна обслуживающая организация» утвердят, то эту норму закрепят в Жилищном кодексе спустя четыре года обсуждений. 

Ранее в Ростовской области опьяневший дончанин решил сам починить газовое оборудование, из-за чего лишился окон, снес стену между своей и соседской квартирой и попал в больницу.

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