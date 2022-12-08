В Ростовской области могут ввести массовую проверку газового оборудования в домах

В своем интервью порталу «Известия» политик рассказал, что уже этой зимой в Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект, который обяжет граждан проводить регулярные проверки своего газового оборудования и заключать договоры на обслуживание с компаниями-партнерами УК.