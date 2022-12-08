Для военнослужащих придумали следующую легенду: вражеские диверсанты пытаются напасть на военную часть для захвата боеприпасов и вооружения. Бойцы должны были блокировать условного противника и открыть огонь на поражение. Также важно было подавить огневые точки диверсантов.