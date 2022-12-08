В Ростовской области в воинских частях мотострелкового соединения ЮВО прошла тренировка по отражению нападения условных диверсионных групп на военные городки.
Для военнослужащих придумали следующую легенду: вражеские диверсанты пытаются напасть на военную часть для захвата боеприпасов и вооружения. Бойцы должны были блокировать условного противника и открыть огонь на поражение. Также важно было подавить огневые точки диверсантов.
К этому можно добавить отработку навыков оказания первой помощи раненым и разминирования территории.
Сообщается, что тренировка прошла успешно. В учебном мероприятии поучаствовало порядка ста военнослужащих и 15 единиц боевой техники.
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