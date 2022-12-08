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В Ростовской области сотню военных научили отражать нападения диверсионных групп

Сегодня, 18:24
Фото: 1MI
Защищать военные объекты от диверсионных групп в режиме тренировки попытались военные в Ростовской области, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В Ростовской области в воинских частях мотострелкового соединения ЮВО прошла тренировка по отражению нападения условных диверсионных групп на военные городки.

Для военнослужащих придумали следующую легенду: вражеские диверсанты пытаются напасть на военную часть для захвата боеприпасов и вооружения. Бойцы должны были блокировать условного противника и открыть огонь на поражение. Также важно было подавить огневые точки диверсантов.

 

Фото: Южный военный округ

К этому можно добавить отработку навыков оказания первой помощи раненым и разминирования территории.

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Сообщается, что тренировка прошла успешно. В учебном мероприятии поучаствовало порядка ста военнослужащих и 15 единиц боевой техники.

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