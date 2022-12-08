Это показатель увеличился практически в три раза. При этом средний размер переданной взятки уменьшился на 40 тысяч рублей, сейчас он составляет 320 тысяч.
Эта информация прозвучала в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов». Стало известно, что самой большой суммой взятки за последнее время являются шесть миллионов рублей.
Преступление было совершено в Волгодонске, взятку передавали частями должностному лицу за покровительство. Но кому именно, не раскрывается.
Ранее под домашний арест отправили бывшего участкового из Сальска, подозреваемого во взятке.