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В Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза

Сегодня, 14:57
Фото: unsplash.com
В Ростовской области средний размер взятки в 2022 году увеличился почти в три раза
В Ростовской области в текущем году средний размер взятки, полученной должностными лицами, достиг 525 тысяч рублей, сообщил представитель региональной прокуратуры Сергей Рябов.

Это показатель увеличился практически в три раза. При этом средний размер переданной взятки уменьшился на 40 тысяч рублей, сейчас он составляет 320 тысяч.

Эта информация прозвучала в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов». Стало известно, что самой большой суммой взятки за последнее время являются шесть миллионов рублей.

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Преступление было совершено в Волгодонске, взятку передавали частями должностному лицу за покровительство. Но кому именно, не раскрывается. 

Ранее под домашний арест отправили бывшего участкового из Сальска, подозреваемого во взятке. 

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