По информации издания Ростов.ру, Мироненко стал участником спецоперации в октябре. Он служил в народной милиции ЛНР.
«При выполнении боевой задачи Мироненко погиб, это случилось в конце ноября. Его похоронили в Пролетарске 7 декабря», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на похороны пришли десятки человек. Бойцу было 35 лет. Официальной информации о гибели не поступало, сейчас она уточняется.
Ранее ростовский депутат Водолацкий рассказал о ходе СВО в декабре 2022 года. По его словам, хорошим подспорьем для российских военных стала минусовая температура.