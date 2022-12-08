rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В зоне СВО погиб сотрудник народной милиции ЛНР из Ростовской области Мироненко

Сегодня, 09:18
Фото: ТГ канал УНМ ЛНР
В зоне СВО погиб сотрудник народной милиции ЛНР из Ростовской области Мироненко
Житель Ростовской области Евгений Мироненко, по данным СМИ, погиб в спецоперации на Украине.

По информации издания Ростов.ру, Мироненко стал участником спецоперации в октябре. Он служил в народной милиции ЛНР.

«При выполнении боевой задачи Мироненко погиб, это случилось в конце ноября. Его похоронили в Пролетарске 7 декабря», — сказано в сообщении.

Военнослужащий из Сальского района погиб от выстрела снайпера в зоне СВО
Узнать подробнее

Отмечается, что на похороны пришли десятки человек. Бойцу было 35 лет. Официальной информации о гибели не поступало, сейчас она уточняется.

Ранее ростовский депутат Водолацкий рассказал о ходе СВО в декабре 2022 года. По его словам, хорошим подспорьем для российских военных стала минусовая температура. 

 

Читайте также:
Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперацииДонских призывников категорически запретили отправлять на спецоперациюПутин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляцией в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Сегодня, 07:06
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00