Виктория Абрамченко рассказала о топ-10 рейтинга регионов РФ в сфере обращения с ТКО

Рейтинг основывается на сумме статистической и социологической оценок. В числе критериев — динамика показателей обработки и утилизации отходов, достаточность мощностей по размещению ТКО, охват населения региона раздельным сбором мусора, постоянство оказания услуги по обращению с ТКО, а также работа, проводимая с гражданами: экологические акции регионального масштаба, образовательно-просветительские мероприятия, сотрудничество с волонтерами и оценка степени удовлетворенности обращением с ТКО населения данного субъекта РФ.