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Виктория Абрамченко рассказала о топ-10 рейтинга регионов РФ в сфере обращения с ТКО

Сегодня, 16:54
Фото: reo.ru
Стало известно, что лидерами топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с ТКО стали Москва, Подмосковье и Нижегородская область. Рейтинг был подготовлен в рамках “Зеленой премии — 2022”. Российский экологический оператор (РЭО) разъяснил, по каким критериям проводился отбор.

РЭО в 2022 году добавил новый показатель, характеризующий уровень подготовки субъектов РФ к инвестированию в инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).  

 

Результаты 2022 года озвучила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она особо отметила успехи Чувашии, Тамбовской области, а также Саратовской и Челябинской областей, впервые попавших в топ-10 регионов. Кроме того, в числе лидеров оказались Татарстан, Ульяновская, Брянская области и Республика Марий Эл, сообщает newsnn.ru.

 

Подводя итоги  “Зелёной премии”, существующей уже второй год, глава РЭО Денис Буцаев рассказал о лауреатах номинации “Регионы России“. Московская область и Москва заняли первое и второе места. На третье место вышла Нижегородская область. Всего в лидерах оказались 20 регионов. 

 

Новый показатель, определяемый с учетом плана по территориальной схеме до 2024 года, помог оценить инвестиционную достаточность региона. Она характеризуется тем, насколько активно данный субъект РФ вводит мощности по обработке и утилизации отходов. Некоторым регионам, благодаря новому критерию, удалось улучшить общий результат, некоторым — наоборот. 

 

Генеральный директор РЭО выразил надежду на то, что рейтинг и в дальнейшем останется стимулом для регионов, где планомерно проводится модернизация инфраструктуры обращения с отходами.

 

Рейтинг основывается на сумме статистической и социологической оценок. В числе критериев — динамика показателей обработки и утилизации отходов, достаточность мощностей по размещению ТКО, охват населения региона раздельным сбором мусора, постоянство оказания услуги по обращению с ТКО, а также работа, проводимая с гражданами: экологические акции регионального масштаба, образовательно-просветительские мероприятия, сотрудничество с волонтерами и оценка степени удовлетворенности обращением с ТКО населения данного субъекта РФ. 

 

Сроки строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами — новый показатель, введенный РЭО по просьбе властей РФ.

 

Мероприятие проводится также в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

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