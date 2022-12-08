Власти Московской области рассказали, как бесплатно воспользоваться процедурой ЭКО

Такое право дает областной проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», являющийся частью нацпроекта «Демография».
Как сообщает newizv.ru, по информации первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, для бесплатного получения услуги нужно иметь подтверждение врача о невозможности забеременеть естественным путем. В этом году медики региона провели уже около 5,1 тысячи таких процедур.
Для бесплатного прохождения ЭКО в регионе нужно оформить квоту. Детальную инструкцию, как оформляется направление на процедуру ЭКО и какие для этого нужны документы, можно прочитать на сайте минздрава региона в разделе «Информация».
Женщине, которая проживает в Подмосковье и претендует на получение бесплатной услуги, необходимо пройти предварительное обследование в женской консультации по месту жительства.
Если врач - акушер-гинеколог подтвердит, что в данном случае действительно не обойтись без ЭКО, пациентка получит направление на процедуру. Он же запишет ее на консультацию, которая в ближайшем перинатальном центре региона будет проведена областным специалистом - репродуктологом. После получения заключения он включит женщину в лист ожидания на проведение ЭКО. После чего эта квота отправляется в медицинскую организацию, в которой будет сделана процедура.
Направление на ЭКО за счет средств ОМС выдается только в организации, участвующие в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология» и виду «ЭКО».