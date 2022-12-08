Власти Московской области рассказали, как бесплатно воспользоваться процедурой ЭКО

Если врач - акушер-гинеколог подтвердит, что в данном случае действительно не обойтись без ЭКО, пациентка получит направление на процедуру. Он же запишет ее на консультацию, которая в ближайшем перинатальном центре региона будет проведена областным специалистом - репродуктологом. После получения заключения он включит женщину в лист ожидания на проведение ЭКО. После чего эта квота отправляется в медицинскую организацию, в которой будет сделана процедура.