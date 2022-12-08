На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляцией в центре города. Арт-объект представлял собой замок, выполненный в желто-синих цветах. Он был окружен фигурами Смешариков. Ростовчанка посчитала расцветку украшения недостаточно патриотичной и потребовала убрать замок либо сменить его цвета.