На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляцией в центре города. Арт-объект представлял собой замок, выполненный в желто-синих цветах. Он был окружен фигурами Смешариков. Ростовчанка посчитала расцветку украшения недостаточно патриотичной и потребовала убрать замок либо сменить его цвета.
Уже 8 декабря весь арт-объект убрали. Позже власти заявили, что прислушаются к мнению горожан и поменяют расцветку на сине-красную. Чиновники уже передали новые эскизы подрядчику.
Когда обновленная инсталляцию будет установлена в городе, не сообщается.