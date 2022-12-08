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Власти Ростова пообещали убрать желто-синие цвета с новогодней инсталляции

Сегодня, 16:56
Фото: Социальные сети
Ростовчане все-таки смогли добиться от властей перекрашивания новогоднего арт-объекта из желто-синей гаммы в более патриотичную, заявление об изменениях в инсталляции сделал начальник управления наружной рекламой в мэрии Ростова Денис Варнавский.

На днях жительница Ростова возмутилась новогодней инсталляцией в центре города. Арт-объект представлял собой замок, выполненный в желто-синих цветах. Он был окружен фигурами Смешариков. Ростовчанка посчитала расцветку украшения недостаточно патриотичной и потребовала убрать замок либо сменить его цвета.

Уже 8 декабря весь арт-объект убрали. Позже власти заявили, что прислушаются к мнению горожан и поменяют расцветку на сине-красную. Чиновники уже передали новые эскизы подрядчику.

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Когда обновленная инсталляцию будет установлена в городе, не сообщается.

Ранее ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в торговом центре.
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