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Водитель «Нивы» устроил дрифт по обмелевшему берегу Таганрогского залива

Сегодня, 12:28
Фото: Группа ВК "Ростов Главный"
Водитель «Нивы» устроил дрифт по обмелевшему берегу Таганрогского залива
В Ростовской области водитель устроил дрифт на дне Таганрогского залива, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за сильных порывов ветра выдуло воду из залива. Это привлекло автомобилистов, которые стали выезжать на появившуюся береговую зону.

Некоторые из них застревали, но остальных это не пугало. А один из водителей решил здесь показать дрифт на «Ниве».

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«Экстремал до мозга костей устроил дрифт по обмелевшему берегу на своей машине», — написал автор.

Некоторые пользователи в комментариях стали критиковать поступок водителя. Другие нашли в этом повод для юмора.

«А будет видео, где его трактором из жижи вытаскивают?», — пошутили горожане. 

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