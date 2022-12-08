Напомним, что из-за сильных порывов ветра выдуло воду из залива. Это привлекло автомобилистов, которые стали выезжать на появившуюся береговую зону.
Некоторые из них застревали, но остальных это не пугало. А один из водителей решил здесь показать дрифт на «Ниве».
«Экстремал до мозга костей устроил дрифт по обмелевшему берегу на своей машине», — написал автор.
Некоторые пользователи в комментариях стали критиковать поступок водителя. Другие нашли в этом повод для юмора.
«А будет видео, где его трактором из жижи вытаскивают?», — пошутили горожане.