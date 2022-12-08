В этот день прогнозируют снег с дождем, из-за чего водителей просят соблюдать ПДД. Следует увеличить дистанцию до машин, которые едут впереди.
"Скорость нужно выбирать в соответствии с погодой. При проезде переходов необходимо быть очень внимательными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за резких маневров можно потерять контроль над управлением.
По информации синоптиков, днем температура составит ноль градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
С пятницы начнется потепление, воздух прогреется до трех градусов. В субботу столбики термометров покажут пять градусов.
Ранее в Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды.