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Водителей в Ростовской области предупредили о снегопаде и гололеде днем 8 декабря

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI
В Ростовской области в четверг, 8 декабря, может выпасть снег, а на дорогах будет скользко, сообщили в УГИБДД по региону.

В этот день прогнозируют снег с дождем, из-за чего водителей просят соблюдать ПДД. Следует увеличить дистанцию до машин, которые едут впереди. 

"Скорость нужно выбирать в соответствии с погодой. При проезде переходов необходимо быть очень внимательными", - сказано в сообщении. 

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Отмечается, что из-за резких маневров можно потерять контроль над управлением. 

По информации синоптиков, днем температура составит ноль градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду. 

С пятницы начнется потепление, воздух прогреется до трех градусов. В субботу столбики термометров покажут пять градусов. 

Ранее в Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды. 

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