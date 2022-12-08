После прошедшего ледяного дождя, по информации водителей, дорога стала, как стекло. Они рассказали, что не увидели ни одной машины коммунальщиков.
«Никто ничего не посыпал, дороги не обработаны», — жалуются автомобилисты. У пользователей мнения в комментариях разделились по этому поводу.
«В бюджете написано, что деньги выделены на уборку снега. А вы со своим гололедом пристали», — пошутили ростовчане.
«Они тренировались снег убирать, а не наледь на дорогах», — пишут местные жители.
«Что за бред? Всю трассу посыпать? Это сколько материала нужно, весь годовой запас?», — прозвучало в комментариях.
Напомним, что в четверг на проспекте Михаила Нагибина в Ростове столкнулись пять автомобилей.