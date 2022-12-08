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Водители заявили об отсутствии коммунальщиков на ледяной трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 09:55
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Водители заявили об отсутствии коммунальщиков на ледяной трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» очень скользко, но коммунальных служб на ней не видно, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

После прошедшего ледяного дождя, по информации водителей, дорога стала, как стекло. Они рассказали, что не увидели ни одной машины коммунальщиков.

«Никто ничего не посыпал, дороги не обработаны», — жалуются автомобилисты. У пользователей мнения в комментариях разделились по этому поводу.

«В бюджете написано, что деньги выделены на уборку снега. А вы со своим гололедом пристали», — пошутили ростовчане.

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«Они тренировались снег убирать, а не наледь на дорогах», — пишут местные жители.

«Что за бред? Всю трассу посыпать? Это сколько материала нужно, весь годовой запас?», — прозвучало в комментариях.

Напомним, что в четверг на проспекте Михаила Нагибина в Ростове столкнулись пять автомобилей.

 

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