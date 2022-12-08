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Военнослужащий Александр Чехов из Ростовской области погиб в зоне СВО

Сегодня, 13:30
Фото: salsk_news161
Военнослужащий Александр Чехов из Ростовской области погиб в зоне СВО
30-летний уроженец Сальска Ростовской области Александр Чехов погиб в ходе спецоперации, сообщают местные СМИ.

В ходе СВО погиб 30-летний житель Сальска Ростовской области Александр Чехов. Он отправился на фронт 27 сентября. Смертельное ранение Чехов получил 20 ноября во время выполнения боевой задачи.

Как сообщает Donday, похоронили героя на Аллее Славы 1 декабря.

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Официально о гибели военнослужащего Минобороны не сообщало.

Днем ранее сообщалось о другом погибшем в ходе спецоперации жителе Сальского района Родионе Чабанном. Ему был 21 год. Смертельное ранение военнослужащий получил от вражеского снайпера во время выполнения боевой задачи.

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