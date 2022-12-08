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Желто-синяя инсталляция пропала с Большой Садовой в Ростове-на-Дону после скандала

Сегодня, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
Желто-синяя инсталляция пропала с улицы в Ростове-на-Дону после скандала
В Ростове-на-Дону не удалось найти желто-синюю новогоднюю инсталляцию, на которую пожаловались местные жители, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Ранее ростовчанка устроила на улице скандал из-за установки арт-объекта. Она посчитала такую расцветку совершенно не патриотичной, так как она ей напомнила флаг Украины, хотя он голубого цвета, а не синего.

Женщина стала кричать и требовать, чтобы все это убрали с улицы. Ее поддержали многие пользователи соцсетей, назвав уместным цвет триколора для новогодних инсталляций.

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Корреспондент RostovGazeta днем 8 декабря побывал на пересечении улицы Большая Садовая и Университетского, где и произошел скандал. Но каких-либо праздничных декораций уже не обнаружил. 

Здесь вся территории оказалась свободна для пешеходов. Официальной информации об установке и демонтаже арт-объекта не поступало, она уточняется. 

Ранее ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в торговом центре.

 

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