Ранее ростовчанка устроила на улице скандал из-за установки арт-объекта. Она посчитала такую расцветку совершенно не патриотичной, так как она ей напомнила флаг Украины, хотя он голубого цвета, а не синего.
Женщина стала кричать и требовать, чтобы все это убрали с улицы. Ее поддержали многие пользователи соцсетей, назвав уместным цвет триколора для новогодних инсталляций.
Корреспондент RostovGazeta днем 8 декабря побывал на пересечении улицы Большая Садовая и Университетского, где и произошел скандал. Но каких-либо праздничных декораций уже не обнаружил.
Здесь вся территории оказалась свободна для пешеходов. Официальной информации об установке и демонтаже арт-объекта не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в торговом центре.