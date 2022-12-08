Жители города не первый день жалуются на скользкие дороги, в том числе из-за коммунальных аварий и замерзающей воды. Теперь о гололеде предупредили в УГИБДД.
В четверг, 8 декабря, в Ростове может выпасть снег. Водителей просят строго соблюдать ПДД.
«Стоит избегать резких маневров. Они могут стать причиной потери контроля над управлением», — сказано в сообщении.
Добавим, что с пятницы ожидается потепление, а на выходных температура может подняться до плюс пяти градусов. К понедельнику она достигнет девяти градусов.