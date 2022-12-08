rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жителей в Ростове предупредили о сильном гололеде на дорогах 8 декабря

Сегодня, 06:42
Фото: novochgrad.ru
Жителей в Ростове предупредили о сильном гололеде на дорогах 8 декабря
В Ростове-на-Дону водителям стоит быть предельно внимательными из-за гололеда на дорогах, предупредили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Погода

Жители города не первый день жалуются на скользкие дороги, в том числе из-за коммунальных аварий и замерзающей воды. Теперь о гололеде предупредили в УГИБДД.

В четверг, 8 декабря, в Ростове может выпасть снег. Водителей просят строго соблюдать ПДД.  

В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
Узнать подробнее

«Стоит избегать резких маневров. Они могут стать причиной потери контроля над управлением», — сказано в сообщении.

Добавим, что с пятницы ожидается потепление, а на выходных температура может подняться до плюс пяти градусов. К понедельнику она достигнет девяти градусов.

 

Читайте также:
В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогодыЧасть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогодыАэропорты Москвы отменяют рейсы из-за непогоды
#Илья Протвинов#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Минздраве призвали вернуть в Ростове масочный режим
Сегодня, 07:14
Ростовчан разозлили желто-синей инсталляции в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:12
В Ростове из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей 8 декабря
Сегодня, 07:06
Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр
Сегодня, 06:34
Льготники в Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд
Сегодня, 05:27
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный холестерин у жителей Ростовской области
Сегодня, 07:00