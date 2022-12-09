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Posted 9 декабря 2022, 13:38

Published 9 декабря 2022, 13:38

Modified 9 декабря 2022, 13:40

Updated 9 декабря 2022, 13:40

Алексей Логвиненко: бизнес объединился, чтобы устроить теплый праздник для беженцев

9 декабря 2022, 13:38
В пунктах временного размещения граждан, прибывших в Ростов из освобожденных территорий Донбасса, установят новогодние елки. Об этом рассказал глава Администрации города Алексей Логвиненко.

По словам Алексея Логвиненко, администрация Ростова и предприниматели города максимально консолидировали свои усилия для создания теплого новогоднего праздника для тех, кто вынужденно столкнулся с жизненными трудностями. 

В пунктах временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР установят главный символ года — новогоднюю елку. Пышная зеленая красавица уже сегодня создает атмосферу праздника в пункте временного размещения в Ворошиловском районе Ростова. В ближайшее время елки установят в пунктах Первомайского и Пролетарского района.

«Мы понимаем, как важно сейчас внимание тем, кто был вынужден покинуть свой дом. Администрация города, бизнес на этот раз объединили свои силы, чтобы новогодний праздник прошел в теплой обстановке для тех, кто сегодня столкнулся с жизненными трудностями», — подчеркнул Алексей Логвиненко.

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