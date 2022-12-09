Алексей Логвиненко: бизнес объединился, чтобы устроить теплый праздник для беженцев

«Мы понимаем, как важно сейчас внимание тем, кто был вынужден покинуть свой дом. Администрация города, бизнес на этот раз объединили свои силы, чтобы новогодний праздник прошел в теплой обстановке для тех, кто сегодня столкнулся с жизненными трудностями», — подчеркнул Алексей Логвиненко.