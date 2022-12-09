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Аргентинские сельхозпредприятия откроют два производства в Ростовской области

Сегодня, 09:15
Фото: donland.ru
Аргентинские сельхозпредприятия откроют два производства в Ростовской области
Два аргентинских предприятия, специализирующиеся на строительстве сельхозмашин, собираются открыть производство в Ростовской области, об этом рассказал заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Замгубернатора поделился результатами визита в Аргентину, рассказав, что местные предприятия сельхозпромышленности заявили о желании открыть линии производства в Ростовской области. 

По мнению Виктора Гончарова, это станет хорошим стимулом для российского сельхозмашиностроения, в котором конкуренция сокращается год от года, что влияет на рост цен на технику. 

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Замгубернатора уточнил, что не станет раскрывать названия компаний, однако эти компании специализируются на производстве посевных комплексов и мощных опрыскивателей, аналоги которых не производятся в России. 

«Для понимания: посевной комплекс там стоит 12,5 миллиона рублей, а здесь — 15-17, с учетом доставки, растаможки и прочего», — цитирует замгубернатора портал Dоnnеws.

Виктор Гончаров также отметил, что в регионе следует рассмотреть возможность создания промышленных парков в селах Ростовской области, чтобы обеспечить трудоустройство граждан в населенных пунктах размером до 30 тысяч жителей. 

Ранее стало известно, сколько средств вложат инвесторы в развитие экотехнопарков.


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