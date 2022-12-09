Замгубернатора поделился результатами визита в Аргентину, рассказав, что местные предприятия сельхозпромышленности заявили о желании открыть линии производства в Ростовской области.
По мнению Виктора Гончарова, это станет хорошим стимулом для российского сельхозмашиностроения, в котором конкуренция сокращается год от года, что влияет на рост цен на технику.
Замгубернатора уточнил, что не станет раскрывать названия компаний, однако эти компании специализируются на производстве посевных комплексов и мощных опрыскивателей, аналоги которых не производятся в России.
«Для понимания: посевной комплекс там стоит 12,5 миллиона рублей, а здесь — 15-17, с учетом доставки, растаможки и прочего», — цитирует замгубернатора портал Dоnnеws.
Виктор Гончаров также отметил, что в регионе следует рассмотреть возможность создания промышленных парков в селах Ростовской области, чтобы обеспечить трудоустройство граждан в населенных пунктах размером до 30 тысяч жителей.
Ранее стало известно, сколько средств вложат инвесторы в развитие экотехнопарков.