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Банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году
В Ростовской области огласили приговор иностранцу и четверым россиянам за похищение мужчины и вымогательство денег, сообщили в УФСБ по региону.

В июле 2020 года фигуранты похитили жителя поселка Синегорский в Белокалитвинском районе. Они хотели получить от него деньги и ценные вещи.

В августе этого же года возбудили уголовное дело, в том числе за хранение наркотиков, взрывчатки и оружия. Какую сумму хотели получить нападавшие не раскрывается. Теперь Белокалитвинский городской суд огласил приговор.

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Обвиняемых приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Это решение вступило в законную силу.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о похищениях детей в Ростовской области.

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