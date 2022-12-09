В июле 2020 года фигуранты похитили жителя поселка Синегорский в Белокалитвинском районе. Они хотели получить от него деньги и ценные вещи.
В августе этого же года возбудили уголовное дело, в том числе за хранение наркотиков, взрывчатки и оружия. Какую сумму хотели получить нападавшие не раскрывается. Теперь Белокалитвинский городской суд огласил приговор.
Обвиняемых приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Это решение вступило в законную силу.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о похищениях детей в Ростовской области.