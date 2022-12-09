До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в регионах не собираются начинать новый этап мобилизации. Он рассказал, что Путин объявил о завершении частичной мобилизации еще в конце октября, и с тех пор информация не обновлялась.