Частичная мобилизация была объявлена по всей стране 21 сентября, что стало главным инфоповодом для россиян на тот момент. Президент Владимир Путин сразу сообщил, что планируется набрать 300 тысяч человек для выполнения задач в рамках СВО.
Каждый регион получил свое задание по набору, но цифры отдельно по каждому субъекту не раскрывали.
Все бойцы вначале проходят специальную подготовку и обновляют свои знания в военном деле. В основном набор вели среди тех, кто уже служил ранее либо имеет соответствующий опыт.
Вместе с этим были и добровольцы, приходившие в военкомат сами без получения повесток. В том числе среди них есть казаки.
Что касается обучения, то оно проходит на полигоне. Бойцам рассказывают, как обращаться с оружием, техникой и в целом показывают тактики ведения боя.
В Ростовской области произошло недопонимание, когда власти в начале октября объявили о выполнении плана. Казалось бы, рассылка повесток должна была прекратиться, но этого не произошло.
В соцсетях об этом появлялось все больше новостей и люди начали задавать вопросы. Объяснил сложившуюся ситуацию губернатор Василий Голубев тем, что регион получил новое мобилизационное задание.
Местные жители сразу же подумали, что это уже следующая волна мобилизационной кампании. Но это оказалось недопониманием и все вышло совсем иначе.
Дело в том, что области выдали задание в рамках того же набора в 300 тысяч человек. И это оказалось продолжением начавшейся 21 сентября частичной мобилизации.
Добавим, что в России, в том числе Ростовской области, перенесли на месяц дату призыва срочников в армию. Он начался с 1 ноября, этих военнослужащих пообещали не привлекать для выполнения задач спецоперации.
Власти Ростовской области ничего по этому поводу не говорили. Но комментарии поступали из Кремля.
Так, на встрече с членами СПЧ президент Владимир Путин сделал несколько заявлений на этот счет. Он дал понять, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла.
«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — уточнил глава государства.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в регионах не собираются начинать новый этап мобилизации. Он рассказал, что Путин объявил о завершении частичной мобилизации еще в конце октября, и с тех пор информация не обновлялась.
По словам президента, из 300 тысяч набранных бойцов только 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации.
При этом из этих 150 тысяч - около 77 тысяч находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные - на вторых-третьих рубежах. Они выполняют функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку.
Вторая половина мобилизованных сейчас обучается на полигонах и в учебных центрах.
Для мобилизованных и членом их семей ввели сразу несколько мер поддержки и выплат:
Семьям военнослужащих оказывают разностороннюю помощь, в том числе в бытовых вопросах. Например, если надо вынести мусор или покосить траву.
Бойцы после возвращения домой смогут вернуться на свою работу, так как с ними просто приостанавливают трудовые договоры.
Семьям мобилизованных в Ростове-на-Дону больше не нужно платить за посещение детских садов. Для бойцов приобретают экипировку и необходимые им вещи, после чего доставляют в части.
Так, в середине ноября стало известно, что в регионе удалось собрать 531 миллион рублей для помощи резервистам. Добровольные пожертвования поступают на счет специального фонда. Треть собранных средств пришли от физических лиц.
А в правительстве региона рассказали, что военнослужащие, которых коснулась частичная мобилизация, имеют возможность приостановить исполнительное производство в отношении себя. Таким образом будет защищен счет, на который приходит довольствие.
Заявление можно подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.
Помогают бойцам различные категории граждан, в том числе студенты, которые занимаются пошивом балаклав. Смена состоит из десяти человек, в основном работают учащиеся второго и третьего курсов. Привлекли и первокурсников, они подрезают получившиеся изделия и упаковывают.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами совета по правам человека при президенте РФ рассказал, что СВО может стать длительным процессом. Но более точных сроков пока нет.