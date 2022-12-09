Деньги на мечту в бизнесе

Бесплатные юридические и налоговые консультации, офис «под ключ» по льготной аренде, удвоение рекламного бюджета на продвижение в ВКонтакте, обучение и нетворкинг – все это доступно донским предпринимателям в центрах «Мой бизнес». Наиболее востребованной поддержкой остается льготное финансирование со ставкой от 1% до 9,5% годовых. В 2022 году его получили более 500 субъектов МСП и самозанятых. Вот лишь несколько историй клиентов Центров.
Ростовский завод полимерных изделий благодаря льготной микрофинансовой поддержке центра «Мой бизнес» стал выполнять большее количество заказов. ООО «Двенадцать» с 2008 года занимается производством и продажей изделий из пластмасс, металлоизделий, изготовлением пресс-штампов и форм, используемых в строительстве.
— Благодаря поддержке у нас появилась возможность расширить свои производственные площади, обновить парк оборудования, разработать и внедрить новые технологии, — отметила директор ООО «Двенадцать» Наталья Киркевич. — Оборотные средства, современные программы информирования менеджмента и помощь в разработке и внедрении маркетинговых планов позволили предприятию не только выжить в непростой экономический период, но и получить новые заказы.
Центр «Мой бизнес» оказал микрофинансовую поддержку ООО НПП «Сагро» — научно-производственной компании, которая 20 лет занимается разработкой рационов кормления, производством и продажей премиксов, комбикормов и кормовых добавок для всех видов сельскохозяйственных животных. География продаж — Россия и Белоруссия, а теперь и территории Донецкой и Запорожской областей.
Как рассказал гендиректор «Сагро» Андрей Сухоруков, в 2022 году предприятие запустило новую линию по производству продукции для домашних животных: зерносмеси, корма для грызунов, лакомства для декоративных птиц и грызунов «Мой друг», которая уже представлена на всех маркетплейсах.
— Один из наших продуктов, по моим данным, не имеет аналогов в мире. Мы разработали растительную кормовую добавку, в которой совместили органические кислоты, пробиотики и фитобиотики. Теперь одна такая добавка работает на весь желудочный тракт животного. Сейчас идёт тестирование на десятках фермах. Продажи начнутся со следующего года, — рассказал руководитель предприятия.
В центре «Мой бизнес» компания взяла микрозаём в 5 млн рублей на пополнение оборотных средств. Деньги пошли на закупку витаминов, минералов и эфирных масел впрок на полгода, чтобы избежать удорожания и сбоя в поставках.
Производитель из посёлка Чертково благодаря финансовой поддержке центра «Мой бизнес» Ростовской области закупит новое оборудование и модернизирует производство. ООО ТД «Спектр-Пласт» шесть лет выпускает компрессионные фитинги для труб ПНД, полимерную тару для пищевой и химической промышленности, крепления для труб тёплого пола и шаровые краны. Номенклатура компании превышает 200 позиций, а география продаж охватывает всю Россию от Крыма до Благовещенска и ближнее зарубежье.
Как рассказал генеральный директор компании Александр Нескромный, продукция востребована при быстром монтаже водопроводных труб и для скважин с насосными станциями. Она в 2,5 раза дешевле аналогов и полностью выполняет весь функционал.
В связи с уходом с рынка многих импортных товаров, предприятие запустило проект модернизации производства. В центре «Мой бизнес» организации предоставили заём 5 млн рублей. Деньги направили на покупку пресс-форм для производства компрессорных кранов.
— Используя новые технологии, мы хотим добиться лучшего качества, при этом снизить себестоимость. Этот проект позволит нам укрепиться в своей рыночной нише, — отметил Александр.
В целях поддержки импортозамещения для донских производителей в текущем году запущены новые льготные микрофинансовые продукты «Сделано на Дону» и «Бережливое производство» с льготными ставками. Как сообщила Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») – оператора центров «Мой бизнес», максимальная ставка по микрозаймам Агентства составляет 9,5% годовых.
- С начала 2022 года объем льготной микрофинансовой поддержки донского бизнеса превысил 1,3 млрд рублей. Благодаря решению главы региона на минимальную ставку – 1% годовых – теперь могут рассчитывать не только производственные и ИТ-стартапы, но и предприниматели ТОСЭР - донских моногородов Гуково, Донецка и Зверево, - добавила Куринова.
Предварительную заявку на получение льготного займа можно подать через форму. Финансирование доступно донским предпринимателям и самозанятым благодаря нацпроекту по поддержке МСП и содействию Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона.
Дополнительная информация - по телефону горячей линии донских центров «Мой бизнес» 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram-канал.
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