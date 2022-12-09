Деньги на мечту в бизнесе

Бесплатные юридические и налоговые консультации, офис «под ключ» по льготной аренде, удвоение рекламного бюджета на продвижение в ВКонтакте, обучение и нетворкинг – все это доступно донским предпринимателям в центрах «Мой бизнес». Наиболее востребованной поддержкой остается льготное финансирование со ставкой от 1% до 9,5% годовых. В 2022 году его получили более 500 субъектов МСП и самозанятых. Вот лишь несколько историй клиентов Центров.