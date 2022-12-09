ДГТУ разрабатывает беспилотный автомобиль на основе LADA Granta

Конечная цель разработчиков — достижение четвертого уровня автономности по SAE для своего проекта, каким является универсальная модульная система беспилотного управления автомобилем. Успешная реализация проекта, являющегося составной частью программы развития вуза Приоритет 2030, позволит автоматизировать серийные транспортные средства общего и специального назначения с минимальными доработками.
Достижения ученых в рамках проекта могут стать частью системы безопасности легковых автомобилей, а также использоваться в разработках транспорта для водителей с инвалидностью и для обучения вождению.
— В перспективе мы стремимся создать комплекс, который позволит автоматизировать любое транспортное средство, будь то комбайн, трактор, грузовик или легковой автомобиль, — рассказывает руководитель проекта, программист ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак.
Еще в начале этого года ДГТУ приобрел новый серийный автомобиль LADA Granta, оснащенный дополнительными «инструкторскими» педалями. Команда проекта, на 80% состоящая из магистрантов вуза, спроектировала, изготовила и испытала ключевые узлы управления и механизмы, задействованные в управлении автомобилем, а именно: устройство для управления рулевым колесом — электроусилитель, модифицированный специальным самодельным блоком управления, мехатронный узел, управляющий положением селектора механической коробки передач, а также электрические и пневматические приводы для работы с педалями.
— Четвертый уровень автономности предполагает, что транспортное средство будет перемещаться автономно, но сохранит возможность переключения в ручной режим управления. Это позволит тратить минимальное время на настройку и запуск систем. Наш прототип сейчас находится на втором или третьем уровне автономности — не все функции действуют слаженно, нужно наблюдение специалиста. При этом транспортное средство не знает, что оно пилотируется не человеком: воздействие на органы управления оказывается абсолютно аналогичное, — комментирует Павел Скубак.
Сотрудники и резиденты ресурсного центра робототехники ДГТУ уже провели первичные полевые испытания на полигоне завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в рамках всероссийских испытаний мобильных робототехнических систем «РобоКросс 2022».
Чтобы добиться максимально быстрой, точной и эффективной работы системы, команде проекта предстоит доработать компоновку узлов и улучшить их конструкцию.
Разработка ведется в рамках реализации программы развития ДГТУ Приоритет 2030, программы Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» и НОЦ Юга России.