ДГТУ разрабатывает беспилотный автомобиль на основе LADA Granta

— Четвертый уровень автономности предполагает, что транспортное средство будет перемещаться автономно, но сохранит возможность переключения в ручной режим управления. Это позволит тратить минимальное время на настройку и запуск систем. Наш прототип сейчас находится на втором или третьем уровне автономности — не все функции действуют слаженно, нужно наблюдение специалиста. При этом транспортное средство не знает, что оно пилотируется не человеком: воздействие на органы управления оказывается абсолютно аналогичное, — комментирует Павел Скубак.