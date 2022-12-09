ЕР: Российским школам присвоят имена героев СВО

Президент России Владимир Путин, выступив с приветственным обращением к участникам форума, отметил что, по его мнению, проведение форума – значимая и востребованная инициатива. Ее задача – сделать большой вклад в воспитание детей и молодого поколения, объединить созидательный потенциал общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных героев. Об этом пишет bel.ru.
Дмитрий Медведев, председатель “Единой России”, также обратился к участникам форума и подчеркнул: партия ставит перед собой цель беречь историческую память и не допускать того, чтобы ее искажали, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились уважительно и с интересом.
Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с инициативой проводить форум “Школа героя” каждый год. По его словам, идея его проведения возникла при подготовке совместных с “Единой Россией” мероприятий по развитию патриотических проектов.
Помимо этого, “Единая Россия” разрабатывает интерактивную карту “Парта героя”. По всей РФ уже открыто порядка 10 тысяч таких парт. Это сайт, на котором будет размещена карта всех открытых в субъектах страны парт героев с полной информацией о них.
“Единая Россия” выдвинула еще одну инициативу: предоставление льгот при поступлении в вузы для удостоенных звания Героя России и трижды награжденных орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без прохождения конкурса поступать в любое высшее учебное заведение и учиться на подготовительных курсах бесплатно.
Кроме того, в рамках партпроекта “Единой России” “Историческая память” на форуме провели церемонию гашения почтовых марок из серии “Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции”. Марки посвящены военным России, имеющим звание Героя РФ посмертно. Выпустили 10 марок, на каждую из которых нанесены портрет героя, эпизод боевых действий и медаль “Золотая Звезда”.