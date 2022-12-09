ЕР: Российским школам присвоят имена героев СВО

Дмитрий Медведев, председатель “Единой России”, также обратился к участникам форума и подчеркнул: партия ставит перед собой цель беречь историческую память и не допускать того, чтобы ее искажали, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились уважительно и с интересом.